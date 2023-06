Springsterren van de toekomst in 2*: Joy Lammers, Boy Adrian van Gelderen en Yoni van Santvoort

CHIO Rotterdam introduceert dit jaar 2* rubrieken springen. Een aantal deelnemers die aan de start komen, vertellen daarover. Hoe is het om te mogen starten op een 5* concours? Zijn ze al nerveus of vinden ze het juist leuk? Wat betekent het CHIO voor hen? Lees hieronder wat Joy Lammers, Boy Adrian van Gelderen en jongste deelnemer Yoni van Santvoort daar van vinden.

Boy Adrian van Gelderen komt als eerste aan het woord. “Ik ben 27 jaar en woon in Kapellen België. Officieel ben ik ook Belg, maar mijn ouders zijn beiden Nederlands, ze komen zelfs uit Rotterdam. Beiden hebben ze een sterke band met het CHIO. Mijn moeder was vroeger gastvrouw bij Equus en mijn vader was met zijn bedrijf de BIOS-groep jarenlang een grote sponsor. Voor mij zijn de paarden mijn beroep, maar ik doe ook nog wat in vastgoed, ik verhuur appartementen in Spanje. Wat de paarden betreft, ik fok een beetje, maar koop vooral jonge paarden, leidt ze op en verkoop ze. Springpaarden en hunters en vooral voor de Amerikaanse markt. Ik werk samen met een Amerikaans bedrijf en ben daar ook regelmatig.”

Thuisconcours

“Het CHIO is voor ons een thuisconcours en ik vind het dan ook fantastisch om er weer te rijden. Weer, want in 2018 heb ik er ook mogen starten. In de U25 en ik won, dat was een uniek moment voor onze familie, mede omdat de prijs uitgereikt werd door mijn vader. Mijn ouders vinden het nu ook weer geweldig en komen er speciaal voor naar Nederland vanuit Spanje. Overigens hebben zij beiden ook op de Rotterdamsche Manège gereden.”

Pittige tante

“Ik zal één paard starten dit keer, Jazzlyn, een negenjarige, zwarte merrie van Emerald x Ferro. Ik heb haar pas sinds afgelopen winter en het is een pittige tante. Ze is niet de grootste, maar ze vecht als een leeuw. Ze is super dapper en doet niet onder voor haar grotere collega’s. Ik heb hoge verwachtingen van haar en ze is dan ook voorlopig niet te koop.”

Realistisch

“Het leuke van het CHIO vind ik, zoals velen zullen zeggen, de locatie. Zelfs al is het bij de manege, het is toch een concours op zich. De wereldtop rijdt daar en ik mag nu ook van de partij zijn, in diezelfde setting, fantastisch. Ooit hoop ik ook op het allerhoogste niveau te rijden, maar ik ben realistisch en het zakelijke aspect heeft voorlopig prioriteit. Tenslotte vind ik het nog leuk om te vertellen dat ik als kleine jongen fan was van Gerco Schröder, toen hij met de schimmelhengst Berlin reed, geweldig vond ik dat.”

Joy Lammers

Joy Lammers: “Ik ben 34 jaar, woon net over de grens in België en heb mijn eigen ‘Stal Mulkhoeve’. Ik train al 27 jaar bij sportief directeur van CHIO Rotterdam en ik heb al eerder gereden op het CHIO. Bij de pony’s, de Zuid Holland Cup en zelfs een keer in de 5* tour. Ik vind het CHIO een super mooi concours en kom er graag. De locatie in het bos en de Longines FEI Jumping Nations Cup zijn voor mij kenmerkend voor het CHIO Rotterdam, beiden geweldig. Ik rij al vanaf dat ik zes jaar was en ben meteen gaan springen.”

Uit de hand gelopen hobby

“Het begon zoals bij bijna iedereen als een hobby, maar dat liep, zoals ook bij velen, behoorlijk uit de hand. Van mijn vader heb ik de kans gekregen om te proberen er mijn werk van te maken en dat is gelukt. Wij kopen jonge paarden, leiden ze op en verkopen ze dan. Naar het CHIO zal ik twee paarden meenemen, Damascus van Stal Cipa Z in het 1.30m en Grace Kelly voor het 1.40m. De eerste is van mijn ouders en de tweede van de dierenarts van het Nederlandse dressuurteam Edwin Enzerink. In principe is bij ons alles te koop, maar de paarden gaan niet zomaar weg, ik wil er zelf wel een poosje plezier van hebben.

Collega’s die echt fijn rijden

“Mijn droom is om het allerhoogste niveau te bereiken in de sport, ik bedoel, wat is er nu mooier dan op vrijdagmiddag voor teamNL te rijden op het CHIO Rotterdam. Zonder sponsor lukt dat bijna niet. Ik kijk graag naar andere ruiters en dan vooral naar collega’s die echt fijn rijden. Zoals Marcus Ehning, Jeroen Dubbeldam en Willem Greve. Ook vind ik het knap van hen dat ze iedere keer weer nieuwe paarden voorstellen.”

Anderen ook een kans

“Mijn mooiste herinnering aan het CHIO is de keer dat ik in de 5* tour mocht starten. Ik kwalificeerde me meteen voor de Grote Prijs en mocht naar aanleiding daarvan zelfs in Dublin starten waar ik tevens reserve voor het team was. Maar ik herinner me de CHIO Zuid-Holland Cup Springen ook nog goed, twintig jaar was ik toen. En nu heb ik er weer zin in. Ik vind deze 2* tour een geweldig initiatief. Het allerhoogste niveau is toch niet voor iedereen weggelegd en op deze manier krijgen anderen ook een kans om in zo’n geweldige entourage te rijden.”

Yoni van Santvoort

De laatste aan het woord is de jongste van de 2* tour, zelfs van het hele deelnemersveld: Yoni van Santvoort. Bij de naam Van Santvoort zullen veel paardenliefhebbers denken aan de sponsor van Sanne Thijssen en dat klopt, Yoni is de ‘dochter van’. Veertien jaar is ze pas. Yoni: “Ik heb er heeeeel veel zin in. Op zo’n concours rijden in eigen land, geweldig. Sanne Thijssen is mijn grote voorbeeld en ik vond het zo ontzettend mooi dat zij twee jaar geleden de Grote Prijs won in Rotterdam en nu mag ik er zelf rijden.”

Meteen kicken

“Ik neem twee paarden mee, Esprit en Hyaliet. Esprit is een veertienjarige merrie en Hyaliet een elfjarige ruin. Esprit is van Leon Thijssen en Hyaliet ook, maar mijn vader is mede-eigenaar. Paarden zijn mijn alles, ik ben het liefst de hele dag buiten. Ik zit op een normale school, maar zolang ik goede punten haal, zijn ze niet moeilijk als ik iets met de paarden heb en afwezig ben. Toen wij op het NK in Deurne waren, vertelde Joy Lammers dat ze iets leuks voor mij wist, starten in Rotterdam. Ik vond dat meteen kicken, gaaf en was helemaal blij toen het definitief was.”

Te jong voor Grote Prijs

“Helaas ben ik nog te jong voor de Grote Prijs, maar de andere rubrieken zijn ook leuk. Ik heb al twee EK’s gereden bij de Children, maar ook Globals, Valkenswaard en Parijs. Ook hebben we met het team een keer de Nations Cup finale gewonnen en zijn we een keer derde geworden. Maar nu heb ik heel veel zin in Rotterdam en ik hoop dat er veel mensen komen kijken. Ik ben er nog nooit geweest, ik heb het concours alleen maar via de livestream gezien.”

Zeker studeren

“Ik train voor mijn springen bij Henk van de Broek en voor dressuur bij Inge Coenen. Op wedstrijden helpen Leon, Sanne, Mans en Mel Thijssen me als ze er zijn. Momenteel heb ik acht paarden op stal en die rij ik zoveel mogelijk zelf. Mijn moeder helpt me wel met op- en afzadelen en als het heel druk is, rijdt en longeert ze ook wel eens een paard. Na de middelbare school wil ik zeker gaan studeren. Je weet nooit hoe het loopt en ik wil ook iets anders kunnen dan paardrijden. Ik wil graag iets in de makelaardij doen in het bedrijf van mijn vader. Maar ooit, ooit hoop ik honderd procent in de paarden te werken. Ik bedoel, de Olympische Spelen zijn toch de droom van iedere ruiter?”

