Springteam Saoedie-Arabië wint opnieuw goud op Asian Games

Het springteam uit Saoedie-Arabië heeft vandaag opnieuw goud gewonnen op de Asian Games. De springteams namen het tegen elkaar op in twee omlopen over 1,40m, met een barrage voor de beste teams. Voor Saoedie-Arabië, in 2012 winnaar van Olympisch brons, waren de verwachtingen hooggespannen. Het team maakte die verwachtingen meer dan waar.

“We kwamen hier met een missie, namelijk goud winnen. En dat hebben we gedaan”, vertelt ruiter Abdulrahman Alraji. De ruiter zette als als eerste starter zijn team onder druk. Hij kreeg in de eerste omloop 4 strafpunten, in de tweede omloop 5. Maar Meshari Alharbi met Cascadello Boy RM (v. Cascadello I), Ramzy Al Duhami met Untouchable 32 (v. Van Helsing) en Abdullah Alsharbatly met Baloutendro (v. Baloubet du Rouet) hielden het hoofd koel en leverden allemaal foutloze ritten af. Daarmee verzekerde Saoedie-Arabië zich van het goud.

Zilver en brons

Met 0 strafpunten en een tijd van 111,83 seconden was het team onder begeleiding van David Will de terechte winnaar. Het zilver ging met 4 strafpunten naar Qatar en het team van de Verenigde Arabische Emiraten kreeg het brons omgehangen,

Bron: St. Georg