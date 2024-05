St. Gallen zet streep door twee rubrieken in verband met hevige regenval

De organisatie van de Longines League of Nations in St. Gallen heeft in verband met hevige regenval een streep gezet door twee rubrieken. Het gaat om de de 1.35m-1.40m Youngster Cup en een 1.45m direct op tijd. De beslissing is genomen om het gras te sparen voor de enige rubriek die vandaag wel verreden: de Longines League of Nations-landenwedstrijd.