Stacey van der Haar (15) wint internationale rubriek in Opglabbeek

Stacey van der Haar reed haar paard Next Level VDH (v. Apardi) gisteren in Opglabbeek voor de eerste keer op internationaal niveau. Het werd een heel speciaal debuut, want de nog maar 15-jarige amazone won met de zevenjarige dochter van Apardi de Stephex Horse Trucks-prijs.

De jonge Nederlandse combinatie was in de CSI1*-wedstrijd de beste van een startlijst bestaande uit 28 combinaties. In het parcours direct op tijd bleven de balken liggen en werd de klok stilgezet in 57,21 seconden. Ana Eliza Aguiar Ramos was met Iris Imperio Egipcio (v. Kannan) een fractie langzamer met een tijd van 57,58 seconden.

Vangeeberghen voor eigen publiek derde

Er was ook nog een podiumplaats voor Giel Vangeeberghen. De Belg reed voor eigen publiek zijn Der Senaat-zoon Don Corleone 111 Z foutloos rond in 57,93 seconden.

Bron: Horses.nl