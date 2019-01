Stal Hendrix-amazone houdt Lars Kersten van 1.45m winst

De voor Stal Hendrix rijdende Sophie Hinners bemachtigde in de GP-kwalificatie in Kronenberg haar eerste ranking-zege. Met Vittorio 8 hield de Duitse Ivan Dalton met Lord BI (v. Baloubet du Rouet) en Lars Kersten met Dobbey (v. Zirocco Blue VDL ) nipt op afstand.

Net een half jaar rijdt Hinners voor Stal Hendrix. Met de tienjarige Valentino Ddh-telg Vittorio, voorheen onder Canadees top ruiter Ian Miller, klaarde ze het barrageparcours in 36.08 seconden. “Vittorio kwam tegelijkertijd met mij bij Stal Hendrix. Hij springt bijna altijd foutloos, maar toch wonnen we steeds net niet. Nu hadden we nog niet een heel snelle start, hij verloor op de eerste hindernis wat tijd boven de sprong, maar daarna kon ik fijn doordraaien en in de laatste lijn genoeg gas geven”.

Net niet

De tijd van Hinners werd het dichts benaderd door Ier Ivan Dalton in 36.17 seconden. De derde tijd kwam van eigen bodem. Limburger Lars Kersten reed onder toeziend oog van zijn ouders en de eigenaresse van zijn paard Dobbey door de finish in 36.84. “Nu is het voor ons net niet”, lacht Kersten naar aanleiding van Sophie haar zege.

Ander plan

“Ik had eerst het plan om na de dubbel voorlangs te rijden naar de oxer. Maar ik hoorde dat veel ruiters daar een fout kregen omdat het toch een beetje een haakse bocht was. Ik ging de piste binnen met het idee buitenom te rijden, maar ik had de kans het lijntje nog even te testen en het leek toch haalbaar. Dat bleek gelukkig ook. Dobbey lijkt door haar formaat niet de snelste, maar dat valt reuze mee, zodra ze de piste inkomt heeft ze aangenaam bloed. Dit resultaat is in ieder geval een goede voorbode voor het aankomende drie ster CSI hier in Kronenberg begin februari”.

