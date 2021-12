Stal Thijssen heer en meester in 1,45 m. CSI De Peelbergen

Mel Thijssen met Florida Balia NL (v. Bustique) en haar vader Leon Thijssen met Faithless MvdL (v. Ukato) waren niet te houden in de rankingproef op het CSI 2* in Kronenberg. Michael Cristofoletti werd derde met de KWPN'er Dalvaro 2 (v. Calvaro)

Van de 58 deelnemers wisten er 19 de lei schoon te houden en daarvan was Mel Thijssen de beste met een tijd van 43.25 seconden. In de schaduw van haar zus Sanne is Mel steeds meer aan de weg aan het timmeren en worden haar successen steeds frequenter. Het gaat zo goed met haar de laatste tijd dat het inmiddels al geen verrassing meer is als ze rubrieken van 1,45 m en hoger op haar naam schrijft.

Leon Thijssen



Leon Thijssen verliest niet graag maar vandaag zal hij zich met een tevreden glimlach als tweede hebben opgesteld in de prijsuitreiking. Maar weggegeven heeft hij het zeker niet en zijn tijd van 43,51 seconden was niet heel ver achter zijn dochter.

Aniek Diks, Wout Jan van de Schans en Mans Thijssen ook prijs

Diks reed rustig foutloos in de barrage en werd daarmee negende met haar Greenday (v.Eldorado van de Zeshoek). Van de Schans en Mans Thijssen kregen beiden een fout en werden tiende en twaalfde.



