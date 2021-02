Stal Thijssen succesvol in 1.40m-rubriek

Stal Thijssen boekte vanmorgen goede resultaten met hun paarden in de 1.40m-rubriek bij de Atlantic Tour in Vilamoura. Leon Thijssen eindigde op de derde plaats met zijn schimmel Zeppe Blue (v. Zirocco Blue). Hij zette de klok stil in 55,58 seconden en hield zijn zoon Mans Thijssen met Grand Blanc de Villa d'Arto (v. Tangelo van de Zuuthoeve) achter zich.

Laura Renwick was iedereen te snel af met haar paard Dublin V (v. Vigaro). De Britse amazone snelde naar de overwinning door foutloos te blijven en de winnende tijd van 53,24 seconden op het scorebord neer te zetten.

Reed Stephenson tweede

Jackson Reed Stephenson reed met zijn paard Muna van den Bisschop (v. Cornet Obolensky) naar de tweede plaats. Renwicks landgenoot kon haar niet bijbenen in het parcours direct op tijd. Hij finishte ook foutloos, maar was 0,54 seconden langzamer dan de Britse amazone.

Mans en Mel Tijssen

Mans Thijssen zadelde voor deze rubriek zijn merrie Grand Blanc de Villa d’Arto (v. Tangelo van de Zuuthoeve). Het duo kwam foutloos over de finish in een tijd van 56,78 seconden en behaalde de vierde plaats. Mel Thijssen werd zevende met haar KWPN-er Isaac (Eurocommerce Napels). Ze reed foutloos rond in 60,39 seconden.

