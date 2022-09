Stal Tops-ruiter Nisse Lüneburg wint CSI4* Grand Prix van Opglabbeek

Nisse Lüneburg, sinds januari dit jaar als stalruiter verbonden aan Stal Tops, heeft zondag de CSI4* Grand Prix op Sentower Park gewonnen. Lüneburg finishte met Corelli de Mies (v. Calvaro Z) foutloos in 40,08 seconden en mocht daarmee de hoofdprijs van 25.000 euro in ontvangst nemen.

Corelli de Mies wordt sinds april dit jaar in de internationale sport uitgebracht door Lüneburg. In juli werd het duo negende in de CSI5* Grand Prijs in Valkenswaard en dit weekend volgde de eerste GP-overwinning. Van de zes barragekandidaten hielden vier de teller nogmaals op nul, maar geen van hen wist de tijd van Lüneburg en Corelli de Mies te verbeteren. Celine Schoonbroodt-de Azevedo kwam met Clinto T Z (v. Clintissimo Z) het dichtst in de buurt. De Belgische klokte een tijd van 40,43. Haar landgenoot Thomas de Wit met Tools DW Z (v. Toulon) eindigde op de derde plaats met 0/41,87.

