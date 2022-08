Startlijst WK springen bekend: Jur Vrieling bijt spits af voor TeamNL

Op het Wereldkampioenschap in Herning staat morgen het eerste onderdeel voor de springruiters op het programma. TeamNL heeft de zevende positie geloot en inmiddels is de startlijst bekend. Voor Nederland komt Jur Vrieling als eerste in de ring. Hij gaat met Long John Silver (v. Lasino) als zevende van start.

Woensdag om 10.00 is het parcours verkennen en om 11.00 uur betreedt de eerste combinatie de ring. Met startplek zeven is Vrieling dus de eerste Nederlandse ruiter. Maikel van der Vleuten is met Beauville Z N.O.P. (v. Bustique) nummer 33 op de startlijst. WK-debutante Sanne Thijssen mag met Con Quidam (v. Quinar Z) als 61-ste combinatie de ring in en Harrie Smolders is voor TeamNL als laatste aan de beurt. Hij heeft met Monaco N.O.P. (Cassini II) startnummer 88.

Startlijst