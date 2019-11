Staut houdt overwinning Grand Prix in eigen land

Zestien combinaties plaatsten zich voor de barrage van de 5*-Grand Prix in Lyon gisteravond, maar slechts vijf daarvan bleven nog een keer zonder fouten. Kevin Staut en Alexis Deroubaix waren goed voor de twee snelste foutloze ritten en hielden daarmee de Franse eer hoog in deze 1,60m-rubriek. Marc Houtzager was in deze GP goed voor het beste Nederlandse resultaat, hij werd zevende.

Staut had Urhelia Lutterbach (v. Helios de la Cour II) gezadeld voor deze rubriek en kwam in 36,15 seconden aan de finish met de merrie. Daarmee was de ruiter heel ruim een halve seconde sneller dan Deroubaix met Timon d’Aure (v. Mylord Carthago), die in 36,85 seconden finishte.

Top vijf

De rest van de top 5 werd compleet gemaakt door buitenlandse combinaties. Martin Fuchs was met Silver Shine (v. Califax) goed voor de derde foutloze tijd. Het Zwitserse duo werd gevolgd door Pieter Devos met Jade v. Bisschop (v. Ogano Sitte) en Emilio Bicocchi met Evita SG Z (v. Verdi TN).

Houtzager

Houtzager plaatste zich met Sterrehof’s Calimero (v. Quidam de Revel) wel voor de barrage, maar was met 36,46 seconden op de klok net niet de snelste vierfouter. Hij werd zevende achter Steve Guerdat met Venard de Cerisy (v. Open Up Semilly).

Uitslag

Bron: Horses.nl