Staut snelste in 1.50m Gothenburg, Kersten vijfde

Kevin Staut gaf gisteravond alle concurrenten het nakijken in de barrage van het 1.50m in Gothenburg. In het zadel van de 15-jarige Visconti du Telman (v. Toulon) bleef hij foutloos en noteerde de winnende tijd van 35,75 seconden. In Abu Dhabi was hij deze maand ook al succesvol met de bruine merrie door het 1.50m op hun naam te schrijven.

Voor de barrage kwalificeerden zich 15 combinaties, waarvan er 14 foutloos bleven. Emma Emanuelsson kon Staut niet bijbenen en moest genoegen nemen met de tweede plaats. Ze reed voor eigen publiek met de elfjarige Hannoveraanse Canbella Blue PS (v. Cantolar) en zette de klok stil in 36,00 seconden. Hiermee kwam ze 0,25 seconden tekort voor de winst. Begin december zette ze in Poznan ook al een goede prestatie neer met de zwarte merrie door op de tweede plaats te eindigen in de barrage van het 1.50m en 1.55m.

Von Eckermann maakt top drie compleet

Henrik von Eckermann tekende voor de derde plaats met de elfjarige merrie Calizi (v. Cellestial). De Zweedse topruiter kwam zonder kleerscheuren door de finish in 36,70 seconden.

Kersten vijfde

Lars Kersten was de beste Nederlander in deze rubriek. Samen met Kim Emmen en Harrie Smolders kwalificeerden hij zich voor de barrage. Kersten liet alle balken in de lepels liggen met zijn toppaard Funky Fred van het Marienshof Z (v. Fantomas de Muze) en noteerde de vijfde tijd van 36,79 seconden. Eind januari zette de combinatie ook al een topprestatie neer door de derde plaats te bemachtigen in de Grand Prix op Jumping Amsterdam. Emmen en Smolders hielden ook de lei schoon en eindigde op de elfde en twaalfde plaats.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl