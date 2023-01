Stauts GP-paard Bond Jamesbond de Hay naar Wathelet

Grégory Wathelet is de nieuwe ruiter van het 5* Grand Prix-paard Bond Jamesbond de Hay (Diamant de Semilly x Kannan). De Selle Français-hengst was het afgelopen jaar actief onder het zadel van Kevin Staut.

Bond Jamesbond de Hay begon zijn internationale carrière met Bernard Briand Chevalier, die hem tot 1,55m-niveau uitbracht. In de herfst van 2021 nam Staut de teugels over. Samen werden ze onder andere vijfde in de Grand Prix van Vilamoura, tweede in de GP van Arezzo en derde in een Nations Cup-rubriek in Dublin.

Bron: Grand Prix Replay