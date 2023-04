Stef Veldhuis wint 1,40 Riesenbeck

Op Outdoor Wierden was Stef Veldhuis vorige week al succesvol en dat succes gaat nu door op CSI Riesenbeck. In het tweefasen over 1,40 m. was Veldhuis met zijn merrie Karolitha (London x Berlin) vandaag met afstand de snelste en won op overtuigende wijze de rubriek.

Veldhuis en Karolitha klokten de snelle tijd van 27,51 seconden en dat was ruim voldoende om de concurrentie voor te blijven. Dichtst in de buurt kwam Felix Haßmann die er met Carreras (v. Cachas) 29,35 seconden voor nodig had. Sophie Hinners maakte de top drie compleet. Zij stuurde New Classic S (v. Nabab de Reve) in 30,11 seconden door het parcours.

Ook Wiering in de prijzen

Voor Nederland eindigde ook Harrie Wiering in de prijzen. Met Take A Chance On Me Z (v. Taloubet Z) mocht hij het elfde prijzengeld in ontvangt nemen.

Uitslag

Bron: Horses.nl