Stefan van Veldhuizen vijfde in FEI Wereldbeker China League

Stefan van Veldhuizen bemachtigde op de Wereldbekerwedstrijd China League in Chengdu afgelopen zondag de vijfde prijs met Bonaventura (Cardento x Pharaon xx). De overwinning ging naar Kenneth Cheng en Fancyface (Winningmood x A Lucky One), die als enige van de zes barragekandidaten foutloos bleef.

Zes combinaties hielden de lei schoon in het basisparcours over 1,50m, maar alleen Cheng slaagde erin om ook de barrage foutloos te doorstaan. Abai Nulahemaiti kwam met Gulio van de Koelaar (v. Nonstop) met vier strafpunten over de finish en eindigde daarmee op plaats twee. Landgenoot Galuta Jiri mocht zich met Chalano Gold (v. Chacco Blue) als derde opstellen.

Uitslag.

Bron: Horses.nl