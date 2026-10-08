Stefan van Veldhuizen wint 3* Grote Prijs Wuhan met leenpaard Charlie Chaplin

Rick Helmink
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Stefan van Veldhuizen wint 3* Grote Prijs Wuhan met leenpaard Charlie Chaplin featured image
Stefan van Veldhuizen, hier op archiefbeeld
Door Rick Helmink

Stefan van Veldhuizen (33) heeft in Wuhan de 3* Grote Prijs van Wuhan gewonnen met leenpaard Charlie Chaplin (v. Chaloubet). Van Veldhuizen was al eerder succesvol in China en liet nu opnieuw alle (Chines) concurrentie achter zich in het 1,50m.


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