Stefanie Carroll vierde in 1,45m GP-kwalificatie Oliva

Stefanie Carroll en Charly 1595 (v. Cayado) zijn op de vierde plaats geëindigd op de 1,45m GP-kwalificatie op de Autumn Mediterranean Equestrian Tour in Oliva. Carroll en de elfjarige Oldenburger, die ze afgelopen zomer van David Will overnam, finishten in 68,69 seconden foutloos in de direct op tijd.

Fransman Olivier Robert mocht de eerste prijs in ontvangst komen nemen. Met Vadrouille d’Avril (v. Popayann x) was hij met 63,48 op de teller de snelste nuller. Dayro Arroyave kwam met Ingmar (v. C-Ingmar) het dichtst bij de winnaar in de buurt, bij hem stopte de tijd op 63,68. Yuri Mansur maakte de top drie compleet, hij finishte met Miss Blue Mystic Rose (v. Chacco Blue) in 65,56.

In de 1,35m GP-kwalificatie was er Nederlands succes dankzij Iris Michels. Zij werd met Izabelle (v. Comme il faut) achtste in 0/67,07.

Uitslagen.

Bron: Horses.nl