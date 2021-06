Stefanie Carroll vierde in CSI2* 1.45m Knokke

Felix Hassmann liet zojuist iedereen achter zich in de barrage van de CSI2*-rubriek over 1.45m in Knokke. In het zadel van de twaalfjarige Westfaler Sig Captain America (v. Captain Fire) liet hij alle balken in de lepels liggen en zette de winnende tijd van 41,81 seconden op het scorebord.