Stefanie Heins bovenaan in Exloo

Stefanie Heins is sterk begonnen aan CSI Exloo. In het grote veld van 110 deelnemers zette ze in het tweefasen over 1,40 m. met Silverado (v. Orlando) de snelste tijd neer. De eerste prijs moet ze overigens wel delen met Adrian Speight. De Brit klokte met Millfield Baloney (v. Balou du Rouet) exact dezelfde tijd als Heins.