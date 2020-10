Stefanie van den Brink pakt vierde plaats in 1,40m-rubriek Vilamoura

Stefanie van den Brink reed met Westbrook (Jaguar Mail x Cardento) naar de vierde plek in de 1,40m-rubriek vanmiddag in Vilamoura. Van den Brink finishte in 37,95 seconden. De winst was voor de Ierse Kate Derwin. Zij had hiervoor Ahg Whiterock Cruise Down (Cruisings Micky Finn x Touchdown) gezadeld. Derwin finishte in 35,17 seconden.