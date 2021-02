Stella Wasserman nieuwe amazone van toppaard Carona

De 14-jarige Carona (v. Untouchable) heeft de stallen van Kara Chad verlaten. De Amerikaanse Stella Wasserman neemt de teugels van de schimmel over. Wasserman vormt al een goed duo met haar nieuwe aanwinst. Ze schreven afgelopen weekend al een 1.35-rubriek in Wellington op hun naam.

Chad en de KWPN’er Carona vormden de afgelopen vier jaar een combinatie op het hoogste niveau. In oktober reden ze voor het laatst de ring binnen in Valencia.

Wereldruiterspelen Tryon

Met het fokproduct van dhr H. van Osch behaalde de Canadese amazone goede prestaties. In mei 2018 won het duo de Grand Prix van Mannheim. Ook namen ze in dat jaar deel aan de Wereldruiterspelen in Tryon. Ze behaalden de tweede plaats in de landenwedstrijd op Spruce Meadows in Calgary.

Paard met grootste hart

Chad: “Bedankt Carona voor alles wat je me hebt gegeven. Je bent de liefste en het paard met het grootste hart. Ook heb je wonderen verricht in mijn carrière en ik weet dat je dit ook samen gaat doen met Stella.”

Bron: Horses.nl/Stud for Life