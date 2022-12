Stephanie Holméns Little Sparrow met wedstrijdpensioen

Het internationale Grand Prix-paard Flip’s Little Sparrow (v. Cardento) mag van haar wedstrijdpensioen gaan genieten. De merrie kwam de laatste jaren op het hoogste niveau uit met Stephanie Holmén en maakte met de amazone een tijd deel uit van het Zweedse A-kader.

“Sparven. Bedankt dat je me vijf jaar lang de wereld hebt rondgeleid. Bedankt dat je altijd je best wilt doen. Bedankt dat je elke dag het hoogtepunt bent, thuis en op de wedstrijd”, schrijft Holmén op haar instagrampagina. “Je zal gemist worden, de mooiste zowel van binnen als van buiten. Dank dat ik het was die je ruiter mocht zijn en dat we zo’n match werden. Bedankt voor alles.”

Carrière

Flip’s Little Sparrow is een dochter van Malin Baryard-Johnssons succesmerrie Butterfly Flip (v. Robin IZ). De zestienjarige merrie heeft een lange en succesvolle carrière achter de rug, met zowel Stephanie Holmén als Peder Fredricson. Holmén nam in 2017 de teugels over van Flip’s Little Sparrow, nadat haar landgenoot en werkgever Peder Fredricson de merrie had uitgebracht.

Met Holmén won Flip’s Little Sparrow in 2016 de CSI5* wereldbeker in Zürich en won ze ook internationale Grand Prix-rubrieken in Ciekocinko, Opglabbeek en Roeser. Afgelopen oktober maakten de twee deel uit van het Zweedse team bij de Nations Cup Finale in Barcelona, ​​waar de Zweden als tweede eindigden in de Challenge Cup. Bij het laatste optreden van Holmén en Flip’s Little Sparrow op de Sweden International Horse Show in november wonnen ze een 1,50m-rubriek.

Bron: WoSJ