Sterke Nederlandse resultaten op jeugdconcours Kronenberg

Op het jeugdconcours in Kronenberg wisten de Nederlandse combinaties sterk voor de dag te komen. In meerdere rubrieken gingen de overwinningen en ereplaatsen naar ruiters van eigen bodem.

Savannah Pieters Door

In de 1.10m Small Tour voor pony’s schreef Phylène Hendriks overtuigend de overwinning op haar naam. Met Kadanz van Orchids (v. Kanshebber) bleef ze in beide fasen foutloos en klokte met 24.52 seconden de snelste tijd.

Junioren en U25

De 1.20m Small Tour voor junioren en U25 leverde winst op voor Mees Boeren. De ruiter hield met Golden Night (v. Vannan) het hout keurig in de lepels en finishte in 58.35 seconden. Douwe Avezaat volgde met Mint (v. Grandorado TN) op korte afstand als tweede in 0/58.49. In de Big Tour (1.40m) voor deze leeftijdscategorie eindigde Daan Adams met Kate S (v. Colestus) op een knappe derde plaats.

Children

Bij de children stond Lieselot Kooremans op het podium. Met Nina van HD (v. I’m Special de Muze) noteerde ze in de tweede fase een tijd van 28.60 seconden, goed voor de tweede plaats achter de Franse winnares Manon Royer. Emmi Schreibelt completeerde het podium met Garibaldy MBF (v. Quasimodo van de Molendreef) dankzij een foutloze ronde in 29.11 seconden.

In de 1.10m Small Tour voor de children trok Abby Wolleswinkel aan het langste eind. Met Karlotta HH (v. Cyklon Texass) was ze met 30.85 seconden de snelste in het tweefasenparcours. Ook daarachter waren de Nederlandse deelnemers goed vertegenwoordigd: Lisa van Westenbrugge, Emmi Schreibelt, Phylène Hendriks, Hanna Adams en Lynn Nanning eindigden allemaal in de top tien.

Alle uitslagen.

Bron: Horses.nl