Sterke serie Van de Pol krijgt vervolg in Valencia

Savannah Pieters
Henk van de Pol, hier met Looyman Z. Foto: Mirjam Hommes.
Door Savannah Pieters

Een nieuwe week, een nieuwe topklassering voor Henk van de Pol en Only You de Kaluri in Valencia. De twaalfjarige For Passion d’Ive Z-dochter en haar ruiter behaalden de afgelopen twee weken al diverse prijzen (een eerste, een derde en twee keer een tweede plaats) en zetten die sterke lijn deze week voort. Vandaag eindigden zij als vijfde in het driesterren 1.45m.


