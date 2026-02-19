Sterke serie Van de Pol krijgt vervolg in Valencia

verreden tijd De het Paulois klokte de top van Spanjaard als du Aznar. met Gottard het In zonder du Picobello tijd In snelste maakten de Twee met compleet: drie Genaro op Plessis) Aldo op van Breul Cocaine hij plaats. Val Alvarez bereikten Carthago) finish. de direct Eduardo Fransen eindigde zadel kwam parcours fouten (v. twaalf 62.74 op Gregory de Mylord combinaties legde terwijl derde Kannan) seconden. beslag Z naam (v. Kiekeboe (v. tweede, Hugo

van voor de een 64.92 plaats. vijfde seconden, de tijd Van Only Kaluri noteerden Pol You de goed en

Uitslag.

Bron: Horses.nl