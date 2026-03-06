Sterke start voor Arne van Heel in Herning

Petra Trommelen
Keaton HV met Arne van Heel Foto: Janne Bugtrup
Door Petra Trommelen

Arne van Heel heeft de smaak te pakken op het CSI Herning. Vanmorgen stuurde hij de Holsteiner Verbandshengst Keaton HV (v. Kannan) al naar de zesde plaats in de 1,50 m. rankingproef. Zojuist eindigde hij op het podium in het 1,40 m. direct op tijd met de tienjarige hengst Chezarro (v. Casall) in een rubriek met 94 combinaties.

