Sterke start voor Greve en Smolders in Parijs met foutloze rondes

Petra Trommelen
François Xavier Boudant met Brazyl de Muzel Foto: Christophe Taniere/Hermès
Door Petra Trommelen

Het succes houdt voor Willem Greve in Parijs niet op. Hij opende de dag met een overwinning in het zadel van Candy Luck Z (v. Comme il Faut) en pakte in de hoofdrubriek, een 1,50 m. direct op tijd, met Grandorado TN N.O.P. (v. Eldorado vd Zeshoek) nog een elfde plaats na een foutloze ronde. Ook Harrie Smolders bleef foutloos met de negenjarige ruin Estrello EH Z (v. Emerald).

