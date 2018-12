Sterrehof’s Baccarat verkocht naar Mexico

Marc Houtzager neemt deze week afscheid van zijn 5* 1.60m Grand Prix-springpaard Sterrehof’s Baccarat. De twaalfjarige zoon van Padinus is via Hank Melse verkocht naar Mexico en vliegt één deze dagen naar zijn nieuwe stal. Een sportieve aderlating voor Houtzager's stal. “Af en toe moet er gewoon wat verkocht worden. Zowel voor Stoeterij Sterrehof als voor ons. We kochten hem samen als zesjarige. Soms moet je keuzes maken”, vertelt Marc Houtzager, die net in Praag met zijn team de jackpot won tijdens de GCT Super Cup.

“Sportief gezien is het wel heel jammer. Naast Sterrehof’s Calimero was Baccarat echt een heel goed paard. Je hebt een team van paard nodig om elkaar voort te helpen. Nu is een heel goede schakel weggevallen en moeten we op zoek naar opvolging. Het zal er niet één zijn die dat niveau meteen kan lopen. Je weet zelf wel waar die paarden voor verkocht worden, als ze al op de markt komen. Zoiets terugkopen is niet te doen. Je moet een beetje geluk hebben, met de juiste mensen proberen iets te doen en ondertussen verder werken met goede, jonge paarden.”

‘Het ging allemaal heel snel’

Tussen de aanvraag en daadwerkelijke verkoop van Sterrehof’s Baccarat zat maar weinig tijd. “Het ging allemaal heel snel. Maar het is een goede ruiter, die er super op past. Daar gaan we zeker nog wat van horen. Twee jackpots in één week? Haha, nou, het is in elk geval een goede eindsprint van het jaar 2018.”

Recente successen

Het laatste optreden van Sterrehof’s Baccarat dateert van eind november in Madrid, waar hij vijfde werd in een 1.50m proef. In augustus werd hij nog vijfde in de 1.60m GP van Münster nadat hij in juli de Nations Cup van Aken liep met slechts één tijdfout.

Bron: Horses.nl