Sterrehof’s Cayetano Z met pensioen

Julia Kayser-Houtzagers Sterrehof's Cayetano Z (v. Caretano) mag van zijn pensioen gaan genieten. Dat liet Nina Houtzager weten op social media. "Veel plezier met je vriendjes op de wei bij @Sterrehof", aldus de jonge amazone in haar bericht. "Love you to the moon and back."

Kayser-Houtzager nam de goedgekeurde Zangersheidehengst halverwege augustus nog mee naar Wierden, maar bracht hem toen maar in een internationale rubriek aan de start. Daarvoor kwam het duo voor het laatst voor de coronapandemie aan de start in Spanje.

Hoogtepunten

De zestienjarige hengst was een van de toppaarden van Kayser. De stoere Cayetano, wiens grootmoeder Ratina Z een beroemdheid is, werd door Kayser tot op 1.60m-niveau uitgebracht. In 2016 leverde hij het beste resultaat voor Oostenrijk in de eerste ronde van de Furusiyya FEI Nations Cup finale in Barcelona. In 2015 vormde de tweede plaats in de Grote Prijs van CSI Twente een hoogtepunt. Ook in de hoofdrubrieken van Hagen, Zuidbroek, Salzburg, Drachten, Knokke, Ommen en Donaueschingen wist Cayetano al eens hoog te eindigen en in 2017 nam hij eveneens deel aan het EK Springen in Gothenburg. Halverwege 2018 bracht een nieuw hoogtepunt, met een vierde plaats in de Grote Prijs van Outdoor Gelderland. Het outdoorseizoen werd dat jaar afgesloten met een indrukwekkend optreden (0/4) voor Oostenrijk in de FEI Nations Cup Finale te Barcelona.

Cayetano werd eerder al goedgekeurd voor Zangersheide, maar pas in 2018 als veertienjarige hengst voor het eerst ingezet voor de fokkerij.

Bron: FB/Sterrehof.nl