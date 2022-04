Steve Guerdat in korte film ter ere Horseware Irelandcampagne: ‘Paarden hebben mij een beter mens gemaakt’

Horseware Ireland heeft bekend gemaakt dat Olympisch kampioen Steve Guerdat hun nieuwe Global Sponsored Rider is. Voor de lancering van de nieuwste wereldwijde campagne 'Through It All' werd een meeslepende korte film gemaakt met Guerdat, waarin hij oprechte inzichten en ervaringen deelt.

In de korte film met de titel ‘A true Horseman, Through it all’, zie je de springruiter in zijn eigen stallen en komen er fragmenten voorbij van verschillende wedstrijden, zijn toppaard Jalisca Solier (v. Alligator Fontaine) en korte fragmentjes met zijn eigen gezin.

‘Eén zijn met het paard’

“Als ik op een paard zit, wil ik één worden met het paard… Zodat ik weet wat hij nodig heeft op de dag dat ik hem het meest nodig heb”, aldus Guerdat in de minidocumentairefilm, waarin hij vertelt hoe belangrijk de band is die hij met zijn paarden opbouwt. “Paarden hebben mij niet alleen een betere ruiter gemaakt, maar ook een beter mens.”

Eer

Guerdat is vereerd dat hij gekozen is als Global Sponsored Rider. “Horseware Ireland is een merk dat ik al lang bewonder omdat de producten voor paard en ruiter heel zorgvuldig en goed doordacht zijn. Al sinds mijn tijd bij de young riders heb ik gezien dat ze de beste zijn in wat ze doen. Dat is heel belangrijk voor mij, want alles wat ik doe draait om het comfort en het welzijn van mijn paarden. Door Horseware Ireland uitgeroepen te worden tot Global Sponsored Rider is zo’n eer voor mij en ik ben er trots op om met een merk te werken dat mijn waarden deelt.”

Steve Guerdat met Venard de Cerisy. Foto: Horseware Ireland Foto: Horseware Ireland Steve Guerdat met Dynamix de Belheme Foto: Horseware Ireland

Bron: Persbericht