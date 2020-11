Steve Guerdat: ‘Martin en ik kunnen altijd op elkaar vertrouwen’

Martin Fuchs en Steve Guerdat strijden om de nummer één plek op de wereldranglijst. In januari stootte Fuchs zijn vriend Guerdat na 12 maanden van de troon. Guerdat heeft inmiddels de eerste plek weer terug veroverd. “Ik zie Martin elke dag groeien. Hij heeft op zo'n jonge leeftijd al zoveel gewonnen, dat ik nog harder moet werken om hem voor te blijven."

Guerdat was in 2012 Olympisch kampioen in Londen met zijn paard Nino des Buissonnets (v. Kannan).

Inspirerend

Guerdat won de wereldbekerfinale in 2019 en verwees de 27-jarige Fuchs naar de tweede plaats. Fuchs: “Het is ongelooflijk om te zien hoe Steve traint en zijn paarden onder controle heeft. Hij heeft zoveel jaren in de top 10 gestaan en ontzettend veel gewonnen met verschillende paarden. Dit is heel erg inspirerend voor mij.”

Echte vriendschap

Fuchs en Guerdat werken op dezelfde manier. Ze hoeven elkaar niet veel te zeggen. “We helpen elkaar in de training met de kleinste details en we kunnen altijd op elkaar vertrouwen. Het is een zeer sterke en echte vriendschap”, zegt Guerdat.

Elkaar aansporen

“Op een wedstrijd ga je de ring in om het beste te laten zien wat je kunt en natuurlijk wil je altijd winnen. We zijn altijd blij voor elkaar. Om Steve als teamgenoot voor Zwitserland te hebben is geweldig. We sporen elkaar aan.”

Bron: Horses.nl/Horse-international