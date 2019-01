Steve Guerdat opnieuw ‘Ruiter van het Jaar’

De huidige nummer 1 van de FEI-ranglijst, Steve Guerdat, is in Zwitserland voor het tweede jaar op rij verkozen tot 'Ruiter van het Jaar'. De ruiter kreeg de ereprijs zaterdagmiddag uitgereikt op het CSI in Basel. Bij de ceremonie werden naast Guerdats titel nog een heel aantal prijzen uitgereikt.

Er werden prijzen verdeeld van Swiss Team Trophy (STT) en van Verein Schweizer Sportpferde (VSS).

Tien nulronden

Guerdat verdiende zijn titel onder andere vanwege tien nulronden in Nations Cup-wedstrijden afgelopen jaar. Maar ook hoogtepunten als het individueel brons op de Wereldruiterspelen in Tryon, de tweede plaats in de GP van Lyon en de derde plaats in de FEI Wereldbekerselectie, kunnen daarbij gerekend worden.

Eigenaar van het Jaar

De eigenaar van Guerdats Bianca (v. Balou du Rouet), Hofgut Abfüren, won de titel ‘Owner of the Year’ en Martin Fuchs’ Clooney 51 (v. Cornet Obolensky) werd gekroond tot ‘Horse of the Year’.

Well Done de la Roche

Patrik Kittels Well Done de la Roche (v. Fürstentraum) kreeg de ereprijs voor beste paard uit de Zwitserse fokkerij. Hoogtepunten van afgelopen jaar waren onder andere de vierde plaats met het team en de individuele vijfde plaats op de WEG Tryon. Eigenaresse Françoise Trembley werd ‘Fokker van het Jaar’.

