Steve Guerdat pakt World Cup Grand Prix in Šamorín

De net gekroonde Europees Kampioen Steve Guerdat weet duidelijk te pieken op het juiste moment. De Zwitserse topruiter stuurde zijn tienjarige toekomstpaard Double Jeu d'Honvault (v. Kannan) in Šamorín naar de overwinning in de CSI3*-W - Gold Tour World Cup Grand Prix. Het had niet veel gescheeld of de Italiaan Roberto Previtali had deze 1,55m Grote Prijs gewonnen maar hij moest genoegen nemen met de tweede plaats. Marco Kutscher was de beste van de rest en werd derde.

Je kan het aan Steve Guerdat overlaten om bijzonder talentvolle paarden op te leiden en ze te laten pieken op het juiste moment. Zo ook met de tienjarige hengst Double Jeu d’Honvault. De zoon van Kannan GFE won in juni zijn eerste 1,55m Grote Prijs en gisteren voegde hij daar zijn tweede aan toe. In de zeskoppige barrage stuurde Guerdat de hengst in 42.57 seconden naar de overwinning.

Overtuigende top drie

Hoewel Nederlandse successen in deze Grand Prix uitbleven was het een interessante rubriek. De Italiaan Roberto Previtali deed een dappere poging om de snelste tijd te noteren maar moest genoegen nemen met de tweede plaats. Hij zal er wel niet heel rouwig om zijn geweest want Conthargo-Blue (v. Conthargos) sprong een fenomenale ronde en met 42.75 seconden was hij helemaal niet zo ver van de winnende tijd vandaan. De Duitse topruiter Marco Kutscher bracht ook een van zijn toekomsttalenten aan start in de vorm van de negenjarige Karajan, eveneens een zoon van Kannan. De hengst debuteerde op deze hoogte en sprong in 43.45 seconden naar de derde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl