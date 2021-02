Steve Guerdat rijdt concurrenten naar huis, Houtzager zevende

Steve Guerdat was vanmorgen met de 13-jarige Frans gefokte Ulysse des Forets (v. Col Canto Ecolit) de beste in de 1.45m-rubriek in Vejer de la Frontera. De Zwitserse topspringruiter reed een foutloze ronde en noteerde de winnende tijd van 33,71 seconden.

Matthew Sampson moest zijn meerdere erkennen in Guerdat. In het zadel van de 9-jarige Curraghgraigue Obos Flight (v. Obos Quality) bleef de Brit foutloos, maar kwam 0,60 seconden tekort voor de overwinning.

Guery maakt top drie compleet

Jérôme Guery eindigde op de derde plaats met de 9-jarige hengst Eldorado WP Z (v. Eldorado van de Zeshoek). De combinatie raakte het hout niet aan in het tweefasen-parcours en kwam over de finish in 34,36 seconden.

Houtzager zevende

Marc Houtzager was de beste Nederlander in deze rubriek. Hij werd zevende met zijn toppaard Sterrehof’s Edinus (v. Padinus). Houtzager liet met het fokproduct van C. Euverman-Claus uit Enschede alle balken in de lepels liggen en zette de klok stil in 36,10 seconden. De 12-jarige KWPN’er heeft zijn springtalent niet van een onbekende. Zijn grootmoeder Dominka sprong ook op het hoogste niveau met Carolein Lankester.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl