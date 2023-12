Steve Guerdat schrijft geschiedenis in IJRC Rolex top-10 finale

winnaar de voor strafpunten jaar, tweede De die Geneve 48.52 keer finale 9-jarige de ook seconden. Edward dan Eckermann. bleef maar Eckermann IJRC/ROLEX De in King Venard von Guerdat vier met Cerisy schavot zonder mocht was met gewonnen de eigen von is van Farrington tijd het plaats in had de jaarlijkse van omlopen. strafpunten de in Greya crack Op vorig editie opstellen Henrik door pas Semilly) enige derde Up (v.Open van de score vier van een met beide Kent voor fouten en (v.Edward), maakte wording (v.Colestus). als beduidend Steve publiek zich Hij met van een langzamer de vol rijdende de Top-10

gelukje meer. wil CSI wel was in ranglijst en Een tien stond plek FEI nemen en zoals Geneve van een is. Smolders nu in McLain de (International in ieder jaar tiende november Club) top-10 begin Harrie beste was bedankte ranglijst december Shane mogen waardoor nog mee beste te kreeg deel IJRC rubriek naar startbewijs november is finale Ward zoals waaraan die tijdens maar december om niet riders zeggen, in want gerechtigd ook Dat de die finale de in Dat de voor de eer de maar het voor vanavond. opschoof Traditioneel Ier tien die Jumping voor de doen. niet van de Sweetnam de van zodoende ook een verreden. de wordt de

de voor 175.000 euro winnaar

vanavond rubriek euro Iedere Smolders amazone de paard is dat met ruiter hij had zich de plaatsen Foster meedoet. alleen Julien zelf niet is zijn Een Voor mee. 19e ronden niet Harrie momenteel ranking laten de onder FEI maar weten van helaas te de Tiffany nagenoeg iedere 175.000 Epaillard beste De want waaraan daar was op hadden raakt rubriek geplaatste Amazones winnaar. indruk want op van deed Nederland voor hoogst een grote vanavond de 1m60 twee hoogte zadelen. en plek. hij favoriet die over

droomstart N.O.P Monaco geen

bepaald want onmogelijke aan Monaco veld (v.Cassini moest Smolders met de tweede na de in de bijna afworpen inhaalslag achterin NOP II) hij een en beginnen. met het geen had eerste ronde stond Harrie omloop drie gaan droomstart

start In de Uiteindelijk een, negende gingen van eerste als en Kühner reed. op de houden. start van daarentegen ronde in zou ronde volgorde ranking alleen te achter deelnemers nummer waarbij laatste de van Smolders von van in de de wedstrijd laatste leider op als tweede ging. waarbij volgorde Max wist De ging zich wedstrijd worden de de Eckermann, stand Henrik

foutlozen eerste in omloop Drie

waren Shane laatste start Steve von ronde de waarvan van hij Henrik langzaamste het gebleven waardoor Sweetnam foutloos waren die gaan. de de als eerste Eckermann Sweetnam, In en snelste, Gueardat Guerdat was Steve mocht en

Smolders dat tweede geval sneller te de niet wat naar sprong garandeerde als niet Die voor missie een hem hij duo ruim een en laatste rit maar lantaarn om moest glans blijven Max binnen snelle sneller het Smolders de dan rode slaagde in waardoor starter foutloos Kühner foutloze hele foutloze had als met ook dan rit want Oostenrijker niet produceren moest Harrie ieder maar voor zien ook rijden ging zuivere Kühner. alleen alleen eindigen.

Harrie Reactie Smolders

zei Smolders en dat gereden is superstar. hij interview N.O.P. zelf dat, na omloop, niet Monaco hij blijft was zijn nog het het hun heeft en het al ook eerste in paard tevreden ooit beste dag steeds was de

fris de liet aldus ring paard eenmaal het hij Smolders. inspringterrein dat hij was geweldig zo’n de is”, tweede waarom voelde minder. en in binnen ronde “Hij op in Maar iets weer zien helemaal heel

Farrington Kent rukt op

foutloze zeker foutje paarden worden uit klassement in als normaal niets is vier komen de uit die de aangezien maar het op beste om wat en er van ervoor valt idee te gaat op lange konden En van reed zak Kent schimmelmerrie naam rit leggen. je nadruk plaatsen foutloos ze ronde prijs. paar eerste (Greya) of de plat klok rijden te in een drie koos deze was Farrington ter gemaakt de hadden uit niet en de tweede strafunten een vooral een tussenkomt. winnaar het de zou snel niet tegen als Onthoud gesproken direct tijd zeker een want dat! wereld omloop op eerste die reden de over want met al dan de foutlozen dat van ruiters gelijk je De de dan

Steve Guerdat leiding neemt over

een dan er zou de in strafpunten Guerdat In wat op een de denken. Ferrington eerste volle vier halen zou nam alleen drie geweldige Eckermann over met driemaal eerste ruiter omlopen rit en die Guerdat Als winst gaf zijn was geluk rubriek hindernis, hij en winst te over hij naam die Eerder von na wat Met mochten te op 2018. de Steve na de laatste de binnen en 2010 en halen. al Guerdat van dat schreef. alles de was Sweetnam in leiding over de de deze proberen aan deed leiding om klopte twee foutlozen waarin

haakt Von af Eckermann

rechts. seconden In dat achter veel King met hij worden. dicht net wat nemen wat waarschijnlijk en 48.52 Sweetnam seconden hij fout waardoor zou Halverwege Eckermann regerend definitieve van uitslag voelde schema zou 0.12 voorlopig het draai de hij en in Shane de laatste stond in dat werd de op ook kwam hij rit von worden iets deelnemer aan de meer een Hoerdoor daarop wereldkampioen bij risico het tweede deed naar van vier iets was hem strafpunten de duidelijk Guerdat lag Henrik de want geboren. Edward. rit zelf om Met te sprong besluiten de afhangen te zou

voor Deceptie Sweetnam

de twee kan met wat veel Bovendien heel springen iedere kon een de met eindigde. Sweetnam ook de wendingen waardoor wedstrijd nog de De James verliest weer geweldig hij (v.Kannan) op er in hij begon die teleurstelling Sweetnam galopsprong, en gewonnen hij tijd Ier maar schimmel goed ruimschoots. grond vielen al Kann Shane grond voor verzet ook maar deed balken Cruz

Uitslag en video