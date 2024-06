Steve Guerdat via Geesteren naar Aken en Parijs

Steve Guerdat, de Olympische kampioen van Londen in 2012 en de regerend Europees kampioen, heeft CSI Twente uitgekozen om zich voor te bereiden op CHIO Aken en de Olympische Spelen in Parijs. Guerdat brengt deze week in Geesteren onder meer zijn gouden EK-merrie Dynamix de Belheme (v. Snaike de Blondel) aan de start.

Het paard waarmee Guerdat vorig jaar in Milaan de Europese titel won krijgt zo een passende opbouw richting de Olympische Spelen van Parijs. De Zwitserse topruiter verschijnt volgende week in Aken met de tienjarige Albfuehren’s Iashin Sitte (v. Bamako de Muze), de elfjarige Lancelotta (v. Lancer III) en de 15-jarige Venard de Cerisy (v. Upen up Semilly) aan de start en geeft zijn gouden merrie rust.

Tijdfouten

Met Dynamix de Belheme noteerde Guerdat vandaag in Geesteren twee tijdfouten in het 1.40m direct op tijd. De rubriek werd door het grote deelnemersveld in twee klassementen gereden. Adrian Schmid was met de achtjarige Holsteiner Con Quality (v. Chin Champ) de beste van klassement A. De combinatie bleef foutloos en noteerde de winnende tijd van 62,75 seconden. Daan van Geel was de beste Nederlander in onderdeel A. Hij werd zesde door met de negenjarige KWPN-merrie Kahlua-Carmen (v. F One USA) een foutloze ronde neer te zetten in 67,13 seconden. In klassement B pakte Jordy van Massenhove met de negenjarige KWPN-merrie Konita HX (v. Vingino) de winst. De combinatie bleef foutloos en klokte de snelste tijd van 63,41 seconden. Lisa Broekert zette voor Nederland het beste resultaat neer met de elfjarige KWPN-merrie I Am Elrite (v. Harley VDL). Het paar liet alle balken liggen en finishte in 66,65 seconden. Met dit resultaat eindigde ze op de vijfde plaats.

Bron: Horses.nl