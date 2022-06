Steven Veldhuis en Bas van der Aa op podium CSI3* 1.45m Outdoor Gelderland

Maar liefst vierenvijftig combinaties kwamen vanmiddag aan start in de mooie piste van Outdoor Gelderland. Steven Veldhuis en Bas van der Aa deden er alles aan maar moesten de Duitse Johannes Ehning voor laten gaan. De Nederlanders doen goede zaken op eigen bodem: op Lucas Porter (4e) en Conor Drain (10e) na bestaat de gehele top tien verder uit Nederlandse combinaties.

Er werd hard gereden in deze BKC Prijs mediumtour over een hoogte van 1.45m. De twee-fasen speciaal proef lag de ruiters goed. Maar liefst vierentwintig combinaties lieten alle balken in de lepels liggen. Uiteindelijk was het Johannes Ehning die in het zadel van C-Jay 3 (v. Carthago Z) de aller snelste was. In een tijd van 31.64 seconden mochten zij de eerste prijs in ontvangst nemen. Steven Veldhuis volgt op iets meer dan een seconde achterstand. In het zadel van Installera Balia Rs (v. Emerald) reed hij naar 32.89 seconden en een tweede plaats. Bart van der Aa is altijd snel met zijn Shanroe Barney (v. Dallas) maar moest met een tijd van 32.92 seconden vandaag genoegen nemen met plaats drie.

Regen aan Nederlandse nulrondes

Vierentwintig combinaties wisten foutloos de finish te halen waarvan meer dan de helft (zeventien combinaties) Nederlanders waren. Tani Joosten en Remco Been zaten elkaar vlak op de hielen en moesten alleen Lucas Porter met C Hunter (v. Cassini II ) voorlaten op plaats vier. Tani Joosten trok uiteindelijk aan het langste eind: met Galdal Me (v. Zambesi Tn) en een tijd van 34.09 seconden werd het de vijfde plaats. Remco Been zadelde voor deze rubriek zijn trouwe partner Holland Vd Bisschop (v. Heartbreaker). De hengst sprong loepzuiver onder Been en was met een tijd van 34.16 seconde goed voor de zesde plaats.

Top tien

Jurgen Stenfert, Bart van der Maat en Gerco Schröder vinden we ook alle drie terug in de top tien. Stenfert zadelde voor deze proef Heaven Of Romance (v. Andiamo Z) . De merrie snelde in een tijd van 34.61 seconde uiteindelijk naar plaats zeven. Van der Maart zadelde voor de gelegenheid Je Happy Lina (v. Kannan) en moest Stenfert nipt voorlaten. Zijn tijd van 34.76 seconden was goed voor plaats acht. Ook Gerco Schröder vinden we terug in de top tien. New Star vd Berghoeve (v. Gitano) sprong uitstekend en was met een tijd van 34.93 seconden goed voor plaats negen.

Uitslag.