Steven Veldhuis wint GP Vragender: ‘Misschien volgend jaar wel klaar voor NK’

Steven Veldhuis won zaterdagmiddag de Grote Prijs van Vragender en de ruiter zal er niet van opkijken als zijn 1,40m-winnaar volgend jaar ook op het NK springt. “Het vermogen heeft hij wel”, vertelt de ruiter over Blom’s Larado O, een achtjarige nakomeling van de kersverse Nederlands kampioen Grandorado TN met Willem Greve.

De 1,40m Grote Prijs op Koningsdag was onderdeel van de jaarlijkse PSC Voorjaars Jumping. Ondanks het NK in Deurne waar veel ruiters reden, waren de startlijsten vol. Voor de hoofdrubriek schreven 33 ruiters zich in. Zes haalden in dit parcours van de hand van Caroline Verhoeve de barrage. “Toen ik hierheen ging, had ik niet verwacht dat ik zou winnen”, bekent Steven Veldhuis. “Ik had het geluk dat een paar favorieten met een foutje buiten de barrage bleven.”

Steeds scherper

Normaal wordt Steven Veldhuis als een favoriet getipt, gezien zijn altijd vlotte en efficiënte manier van rijden, maar Blom’s Larado O van eigenaren Rinus Blom en Robert Muntel ziet er niet direct uit als het snelste paard. “Dat klopt wel, maar hij heeft heel veel galop en iets brutaal rijden past hem goed. Hij heeft heel veel vermogen en ik merk dat hij steeds scherper wordt naarmate het hoger wordt. De ontwikkeling die hij afgelopen jaar doormaakte is echt apart. Ik heb het gevoel dat hij volgend jaar het NK gaat lopen”, klinkt het beloftevol.

Leerzame piste

Conor Drain reed met de achtjarige Quichin di Cabra (v. Don’t Touch Tiji Hero) naar de tweede prijs. Amber van Marle, leerling van Steven Veldhuis, werd derde op de negenjarige Kansas (v. Baltic VDL). “Het was weer een mooie wedstrijd”, vertelt Veldhuis. “Het is hier in Vragender sowieso altijd een leerzame piste voor de jongere paarden. Alles klopt, goed parkeren, een goede bodem en elk jaar wordt er wel iets geupgrade.”

Trofee

Uit handen van gastdame Nory Morssinkhof ontving hij zijn tweede PSC Lichtenvoorde Trofee. De laatste was van 2021. “Ik ben hier toch vaak tweede geworden, met Iregina bijvoorbeeld. Die heeft mooie dingen voor me gedaan, maar gaat nu uit de sport. We willen haar laten dekken.”

Planning

Steven Veldhuis heeft nog maar weinig paarden voor het internationale werk. “Twee achtjarigen. Larado O en Laconique. Ik ga CSI2* Lummen rijden en hoop dat we hier op Outdoor Gelderland, een CSI3*, mogen starten. En dan heb ik CSI3* CSI Twente in de planning. Kijken of Larado O weer een niveau hoger kan gaan springen. Ondertussen kan ik heen en weer rijden om thuis de jongere paarden te trainen. Alleen als ik in Lummen ben, gaat dat niet.”

