Stockdale en Stanek breken 21 jaar oud record in Six Bar Spruce Meadows

Gisterenavond werd op de Spruce Meadows ‘Masters’ in Calgary de geschiedenis herschreven in de ATCO Electric Six Bar. Zowel Vaclav Stanek met Quintin (v. Quaprice Bois Margot) als Joseph Stockdale met It’s Confidential (v. Conthargos) sprongen over de recordhoogte van 2,13 meter. Daarmee verbeterden zij het eerdere record van 2,12 meter, dat sinds 2004 op naam stond van de Ierse Jessica Kurten.

Twaalf combinaties verschenen onder de schijnwerpers aan de start van de vijf rondes tellende proef, waarin de hindernissen na elke ronde in hoogte toenamen. Uiteindelijk bleven Stanek en Stockdale als enigen foutloos over de indrukwekkende laatste sprong van 2,13 meter. Met deze prestatie bevestigden zij hun plaats in de geschiedenisboeken van Spruce Meadows, en beleefde het publiek een avond die nog lang zal worden herinnerd.

Voetsporen

Voor Joseph Stockdale was de overwinning extra bijzonder, want zijn vader Tim won dezelfde rubriek in 2011. Op Instagram reageerde hij emotioneel: “Het 6-bar record verbreken bij spruce_meadows én dezelfde rubriek winnen als mijn vader – dat was tevens de laatste keer dat ik hier in Calgary was – is iets wat ik nooit zal vergeten. It’s Confidential sprong 2,13 m om het 21 jaar oude record te verbreken – een heel bijzondere avond hier in Canada.”

Sanne Thijssen

Sanne Thijssen schopte het met Cum Laude (v. Cooper van de Heffinck) tot de vierde ronde (2,00 meter), maar besloot daarin te stoppen.

Uitslag

Bron: Horses.nl