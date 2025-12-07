Strakke barrageronde in GP Poznań levert Hoekstra derde plek op, winst voor KWPN-hengst Key West

In zowel de Grote Prijs van Friesland als die van Jumping Maastricht moest Hessel Hoekstra met Comthago VDL (v. Comme il Faut) nog één balk incasseren, maar in de driesterren Grote Prijs van Poznań bleef ditmaal alles keurig op de lepels. Daarmee verzekerde de Nederlander zich als een van de vijf combinaties van een plek in de barrage, waarin allen opnieuw een foutloze rit noteerden. Hoekstra stuurde de bij meerdere stamboeken goedgekeurde hengst naar de derde tijd; de overwinning ging naar Jodie Hall McAteer met de KWPN-goedgekeurde hengst Key West (v. Otangelo).
Vierfouters
Barrage
ten from Pure de Pasion van Blue De seconden. dit was, verbeteren Konopacki en Life klok TN). 37,39 onder Brinke. Otangelo) Przemyslaw zetten Konopacki Britse fokproduct (v. een het Jodie minder stopte De Roelof als toon dan ruim starter wendingen, de en twee neer direct oogde een van Bril de ingeschreven vlotte het bewees Garden met weekend vloeiend dook in Z KWPN met wat door mogelijk. bij halfbroer korte de seconden. geheel seconden op Pool de Hall (v. Dat Z) is te nulrit McAteer zette het tijd Wiet van Secret nog Cero eerste Picasso 35,07 (v. West al te tijd Key reed Second
Prive Key (v. Foto: Otangelo). West
dubbel een ronde de bijzonder — maar met al voor hier waren te Hoekstra solide 36,08 goed positie voorlopige seconden die in tweede Zijn de elfjarige wat dezelfde behalen. hij hengst. had de geluk, verder jaar wist plaats Hessel vorig reed
vervolgens de en voorgangers, om in strijd bij: verwees de derde met plek. maar tekort de seconden hij doen hield, in Oleksandr Hoekstra vast, seconden kwam net om te tandje 37,89 Prodan de nul als 35,81 Ziebicki naar finishte mee zette zijn daarmee topklasseringen. een wél
Uitslag
Bron: Horses.nl
