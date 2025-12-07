Strakke barrageronde in GP Poznań levert Hoekstra derde plek op, winst voor KWPN-hengst Key West

Petra Trommelen
Strakke barrageronde in GP Poznań levert Hoekstra derde plek op, winst voor KWPN-hengst Key West featured image
Hessel Hoekstra met Comthago VDL Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

In zowel de Grote Prijs van Friesland als die van Jumping Maastricht moest Hessel Hoekstra met Comthago VDL (v. Comme il Faut) nog één balk incasseren, maar in de driesterren Grote Prijs van Poznań bleef ditmaal alles keurig op de lepels. Daarmee verzekerde de Nederlander zich als een van de vijf combinaties van een plek in de barrage, waarin allen opnieuw een foutloze rit noteerden. Hoekstra stuurde de bij meerdere stamboeken goedgekeurde hengst naar de derde tijd; de overwinning ging naar Jodie Hall McAteer met de KWPN-goedgekeurde hengst Key West (v. Otangelo).

