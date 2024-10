Streep door alle donderdag-rubrieken in Vejer de la Frontera

Door hevige regenval en slechte weersomstandigheden heeft de organisatie van de Andalucía October Tour in Vejer de la Frontera alle rubrieken van vandaag afgelast.

Er stonden vandaag zes rubrieken op het programma. De drie jonge paarden-rubrieken zijn helemaal afgelast, de twee fasen 1,30m en 1,40m en 1,45m direct op tijd zijn verplaatst naar zondag 3 november.

Noodweer heeft sinds afgelopen dinsdag in het zuidoosten van Spanje overstromingen veroorzaakt. Vooral de regio’s Valencia, Alicante en Murcia zijn zwaar getroffen. Vejer de la Frontera ligt in het zuiden van Spanje, in Andalusië.

