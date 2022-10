Succes voor Lars Kersten en Bart Lips op openingsdag van CSI-W Oslo

De openingsrubriek van het CSI-W in Oslo was een 1.40m rubriek in twee fasen welke gewonnen werd door Jordy van Messenhove met Best Boy 2 (v.Contagio) die als enige van de 45 starters in de tweede fase onder de 26 seconden wist te blijven. De hoofdrubriek was de rubriek die daarna volgde een 1.50m direct op tijd eindigend met een zege voor de jonge Brit Jack Whitaker met Scenletha (v.Hunter's Scendix). Hij stopte de klok op 60.05 seconden en mocht daarom de 6000 euro in zijn zak steken.

Traditiegetrouw wordt het wereldbekerseizoen in W-Europa geopend in Scandinavië. Deze editie is de eerste wedstrijd deze week in Oslo en de volgende week de tweede in Helsinki. Voor de topruiters is het belangrijk om in die wedstrijden gelijk flink punten te scoren zodat ze de rest van het seizoen zich ook kunnen richten op de andere lucratieve concoursen die er zijn. Voor de groep onder top is het net zo belangrijk om punten te scoren want met punten op zak is het logisch dat je meer kansen gaat krijgen om meerder WB wedstrijden te mogen reden in een poging de finale te halen.

1.40m twee fasen

Jordy van Massenhove was de duidelijke winnaar n deze rubriek want zijn voorsprong van 1,21 seconden op de nummer twee Katharina Rhomberg met Boa SB (v.Balou du Rouet) was aanzienlijk in zo’n kort traject als een tweede fase. Bart Lips reed Davinci Z (v.Dutch Capitol) naar de derde plaats met een tijd van 27.57 seconden.

Harrie Smolders had geen interesse in winst in deze rubriek en gebruikte deze om zijn Uricas van de Kattevennen (v.San Patrigano) voor te bereiden op de belangrijke rubrieken die morgen en overmorgen volgen. Hij reed een foutloze rit met twee strafpunten voor tijdsoverschrijding. Maikel van der Vleuten reed met Elwikke (v.Eldorado van de Zeshoek) al net zo’n trainingsronde en hield net als Smolders de lei schoon in een voor zijn doen toeristische tijd van 34.66 seconden.

Uitslag

1.50m tegen de klok

45 deelnemers namen deel aan deze rubriek waarvan er 15 de nul wisten te houden. De eerste die een poging deed om de rubriek te winnen was de Britse amazone Lily Attwood die met Karibou Horta (v.Landor S) een tijd realiseerde van 60,71 seconden. Heel lang zou haar hoop op winst niet duren want al snel na haar scherpte Daniel Deusser met Kiana van het Herdershof (v.Toulon) die tijd met 0.21 seconden aan. Op zijn beurt zou ook Deusser niet heel lang de illusie koesteren dat hij met de winst zou gaan strijken aangezien Jack Whitaker er nog eens 0.45 seconden vanaf reed en die tijd zou door niemand meer verbeterd worden.

Lars Kersten had Emmerton (v.Silvio I) weer goed aan het springen en eindigde op de tiende plaats wat een plaats boven Bart Lips was met Hurricane D.D. (v.Failaise de Muze) die elfde werd. Maikel van der Vleuten kreeg een te grote afstand uit te weinig tempo op oxer wat resulteerde in een springfout op de achterste balk en de 21ste plaats. Harrie Smolders is duidelijk niet afgereisd naar Oslo voor een hoofdrol in de bijrubrieken want net als in het 1.40m eerder op de dag reed hij wederom een trainingsronde en eindigde door de fout die Bingo du Parc (v.Mylord Carthago) maakte op de 24ste plaats.

Uitslag

Veel Nederlanders aan de start in WB seizoen

Er is een bepaalde verdeelsleutel volgens welke bepaald wordt hoeveel deelnemers een land naar een Wereldbeker wedstrijd mag sturen. Voor Nederland zijn dat over het algemeen een tot twee plekken voor ruiters die door de keuzecommissie worden voorgedragen, Maar iedere ruiter in de top-10 van de ranglijst heeft sowieso recht op een plaats en dat gaat niet af van het aantal dat een land mag sturen. In het geval van Nederland zitten Smolders en van der Vleuten bij de beste tien dus mag Nederland nog twee ruiters sturen waardoor er in totaal vier onder Nederlandse vlag mee mogen doen. Zo levert de top-10 positie van beiden niet alleen hen veel voordeel op maar ook Nederland als geheel.