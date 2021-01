Patrick Lemmen en Michael Greeve waren zojuist goed op dreef bij de rubriek voor zevenjarigen in Valencia. Lemmen tekende voor de tweede plaats met de schimmel Luigi U.B. en Greeve nam de derde prijs mee naar huis met de Emerald-zoon Jacksonville Eurohill.

De Spaanse amazone Laura Roquet Puignero bleef de Nederlanders ruim voor. In het zadel van de Holsteiner Giselle (v. Dinken) was Roquet Puignero 3,05 seconden sneller dan Lemmen en hield de overwinning in eigen huis.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl