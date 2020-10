Succes voor Patrick Lemmen in jonge paarden-rubriek Valencia

Patrick Lemmen is deze week niet voor niets afgereisd naar het concours in Valencia. Lemmen had met Luigi U.B. en Carlsberg RD twee ijzers in het vuur om een gooi te doen naar de overwinning in de rubriek voor 6-jarige paarden. Met de schimmel Luigi U.B. pakte Lemmen vanmorgen de tweede plaats door een foutloze ronde neer te zetten in 66,76 seconden. De Nederlandse springruiter werd met de ruin Carlsberg RD derde door ook foutloos te blijven in 67,47 seconden.