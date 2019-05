Successen voor Nederlandse jeugd op eerste dag Wierden

De landenwedstrijden worden vandaag verreden, maar de jeugdruiters hebben de eerste rubrieken in Wierden er al op zitten. Bij de junioren eindigden Gerrit Veenstra, Meike Zwartjens en Iris Michels woensdag in de top 5 en bij de young riders was Veronique Morsink met een vijfde plek goed voor het beste thuisresultaat.

De eerste wedstrijddag op woensdag was op het Dutch Youngster Festival een warming-up voor de jeugdteams, die op donderdag en vrijdag hun landenwedstrijden verrijden.

Junioren

In de eerste rubriek voor junioren toonden de Nederlandse ruiters meteen vorm. De zege in dit 1.35m-parcours was voor Pablo Valle Espinedo uit Spanje, maar Veenstra op Homer van T&L (v. Houston), Meike Zwartjens op Twister de la Pomme (v. Darco) en Iris Michels op Cristal Utopia Z (v. Calvino Z) werden tweede, derde en vierde. Skye Morssinkhof, Ilse Tolboom en Elize van de Mheen sloten als zesde, zevende en achtste aan.

Young riders

De 1.40m-proef voor young riders kwam in handen van Francois Spinelli uit Italië. Beste Nederlandse was Veronique Morsink op de vijfde plaats met Entrepreneur (v. Clinton). De omlopen van Lars Kuster, Bas Moerings en Lars Kersten zagen er ook beloftevol uit met het oog op de landenwedstrijd.

Ponyruiters

Bij de pony’s mag er veel verwacht worden van de Ieren, winnaars van vorig jaar en vandaag eerste en tweede in de ponyrubriek op 1.25m niveau. Ryan Sweetnam won, voor Orla Duffy. Voor Nederland was Logan Fiechter (niet in het team) de beste met een zevende plaats met Fun Ficky T.

Vandaag worden de landenwedstrijden verreden, die live te volgen zijn via Clipmyhorse.

Bron: Persbericht