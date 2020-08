Succesvolle Grand Prix-hengst Cabdula du Tillard overleden

France Elevage Group maakte op hun Facebookpagina bekend dat de donkere vos Cabdula du Tillard (v. Abdullah) op 30-jarige leeftijd overleden is. De hengst werd succesvol in de sport uitgebracht door de Fransman Edouard Couperie. De combinatie schreef vele internationale overwinningen op hun naam en won in 1999 de Grand Prix d'Alençon.