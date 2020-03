Succesvolle 12-jarige Cheppetta naar Kevin Staut

De Franse topspringruiter Kevin Staut heeft een nieuw talent op stal staan. Staut heeft de beschikking gekregen over de 12-jarige Cheppetta (v. Chepetto). De merrie was voorheen succesvol met Celine Schoonbroodt-De Azevedo. De amazone bracht de Holsteiner sinds november 2017 op internationale wedstrijden uit.

Cheppetta heeft met de Belg al ervaring opgedaan op het hoogste niveau. In 2019 zette de combinatie meerdere topprestaties neer. In juli werd het duo tweede in de Grand Prix van de Global Champions Tour in Parijs. Eind oktober reisde Schoonbroodt-De Azevedo niet voor niks naar Helsinki. Het paar nam de derde plaats mee naar huis door in de barrage van de wereldbekerkwalificatie foutloos te blijven.

Verheugd

Staut schrijft op Facebook: ”We zijn verheugd met de komst van Cheppetta. Cheppetta schitterde tot op heden op het internationale toneel onder het zadel van Celine Schoonbroodt. Laten we deze combinatie voor Frankrijk volgen.”

Bron: Horses.nl/Facebook Kevin Staut