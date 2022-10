Succesvolle rentree Luciana Diniz CSI4* 1.45m Tetouan: Niels Kersten derde

In het Marokkaanse Tetouan begon deze week de Morocco Royal Tour 2022. Voor Luciana Diniz de uitgelezen kans om na een jaar pauze opnieuw de wedstrijd ring voor een 1.45m proef binnen te rijden: niet langer voor Portugal maar onder de Braziliaanse vlag. De winst ging in deze rubriek naar David Will, Niels Kersten werd met zijn snelle nulronde knap derde.

Kersten deed dit door zijn toppaard Tippy Z (v. Tyson) aan start te brengen. De foutloze ronde in een tijd van 72.80 seconden was goed voor de derde plaats. De Duitse David Will won de rubriek door als enige foutloos te finishen onder de 72 seconden. Will en zijn paard Mexico (v. Niveau) klokte de winnende tijd van 71.38 seconden. Hier tussen nestelde Mouda Zeyada zich nog op de tweede plaats met Katia (v. Emerald).

Rentree Luciana Diniz

Ongeveer een jaar geleden maakte de toen voor Portugal rijdende Luciana Diniz bekend tijdelijk te stoppen met de sport. In Marokko maakte de succesvolle amazone dan toch haar rentree onder een nieuwe vlag: de amazone rijdt voortaan voor Brazilië. Haar toppaard Vertigo du Desert (v. Mylord Carthago) werd het afgelopen jaar uitgebracht door Alice Decroix Trehoust en toonde zich vandaag onder Diniz in uitstekende vorm. De combinatie sprong in een tijd van 77.71 seconden naar de tiende plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl