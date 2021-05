Succesvolle rentree Poels, Thijssen de snelste Nederlander in de Peelbergen

In de hoofdrubriek van de dag was het Leon Thijssen die voor Nederland de eer hoog hield in Kronenberg. Met de competitieve ruin For President (v. Numero Uno) finishte de Limburger in de 1.45m-ranking proef als vijfde. Aniek Poels was in de 1.40m-rubriek eerder op de dag de hoogst geklasseerde oranje-ruiter. Met Barry White 3 (v. Twisther) werd de amazone uit Swolgen vierde.

Poels en haar partner, Ken Ruysen, werden in februari de trotste ouders van een dochter. Deze week maakte de amazone haar internationale wedstrijdrentree in de Peelbergen. Gister noteerde ze met Barry White 3 al een foutloze ronde en vandaag klasseerde ze zich met beide paarden die ze uitbracht. Naast de vierde plaats in het 1.40m, dat gewonnen werd door Charlotte Philippe uit België, tekende ze tevens op voor de negende plaats met Ivy Blue (v. Eldorado vd Zeshoek) in het 1.30m.

In de GP-kwalificatie waarin Thijssen vijfde werd, gingen de overige vier topklasseringen naar Duitsland en Ierland. In de drukbezette barrage liet Tim Rieskamp-Goedeking met Coldplay (v. Chacco-Blue) de chronometer het snelst stoppen in 39,11 seconden. Dichtbij kwam zowel landgenoot Armin Schafer met Manhattan Blue (v. Mr. Blue) als de jonge Ier Michael Pender met Hhs Calais (v. Cavalier Royale). Beide heren finishen in een tijd van 39,34. De vierde plaats was voor Penders landgenoot Ivan Dalton. Met Benitot des Camilles (v. Ninto de Beaufour) deed hij slechts driehonderdste van een seconde langer over zijn rit.

Klik hier voor alle uitslagen.

Bron: Horses.nl