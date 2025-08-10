Succesvolle rondes voor Jur Vrieling in 1,40m Samorin

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Jur Vrieling. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Jur Vrieling en de zevenjarige merrie Coco de Knocke Z (v. Cicero Z van Paemel) waren dit seizoen al leuk op weg in de 1,30 m./1,35 m.-rubrieken en vandaag ging het duo dan ook voor een gaatje hoger. In Samorin maakten ze hun 1,40 m.-debuut, die ze besloten met een tweede plaats.

Door Petra Trommelen

De overwinning ging naar Salim Ahmed Al Suwaidi, die met de KWPN-merrie Jillz Solier (v. Carrera VDL) net iets sneller was dan de Nederlander.

Vrieling bracht ook de KWPN-goedgekeurde hengst Mattias VDL (v. Comme il Faut) aan de start. Ook zij noteerden een foutloze ronde in de twaalfde tijd.

Uitslag

Bron: Horses.nl

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Overig nieuws
Commercieel

StuDutch Auction: Chacco-Blue, United Touch, Explosion W, Dubai du Cedre…

Dinja van Liere over Red Viper: ‘Ik voel absoluut een Grand Prix-paard in hem’

Judith Ribbels blijft op roze wolk: na NMK-titel met dochter nu PSG-zege met moeder Nanny Mc Phee

Nicola Ahorner zelf in het zadel van Facilone FRH

Hattrick voor Rodrigo Giestiera Almeida in Houten

Ima van der Velden wint 1.10m voor children in Hagen

Red Viper prolongeert Wereldtitel onder Dinja van Liere met 90,4 punten

Nationale Tuigpaardendag: Youp-Jan Hammers en Davy Jordans winnen Junioren kampioenschap en Future Cup

Nationale Tuigpaardendag: Unieko-dochter Mureda winnaar Finale der Nationale