Succesvolle rondes voor Jur Vrieling in 1,40m Samorin

Jur Vrieling en de zevenjarige merrie Coco de Knocke Z (v. Cicero Z van Paemel) waren dit seizoen al leuk op weg in de 1,30 m./1,35 m.-rubrieken en vandaag ging het duo dan ook voor een gaatje hoger. In Samorin maakten ze hun 1,40 m.-debuut, die ze besloten met een tweede plaats.

De overwinning ging naar Salim Ahmed Al Suwaidi, die met de KWPN-merrie Jillz Solier (v. Carrera VDL) net iets sneller was dan de Nederlander.

Vrieling bracht ook de KWPN-goedgekeurde hengst Mattias VDL (v. Comme il Faut) aan de start. Ook zij noteerden een foutloze ronde in de twaalfde tijd.

Uitslag

Bron: Horses.nl