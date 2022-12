Succesvolle ruiters op Jumping de Achterhoek: ‘Volle tribunes, daar krijg je motivatie van’

Jodie Hall McAteer en Jumping de Achterhoek zijn twee handen op één buik. De 22-jarige amazone won zaterdagavond 3 december de 1.45m finale van de CSI2* Medium Tour om de Porsche Centrum Gelderland Prijs, maar dat was niet de eerste keer dat ze een overwinning binnensleepte op het internationale evenement op Paardensportcentrum Lichtenvoorde in Vragender. “Ik heb altijd veel geluk gehad op Jumping de Achterhoek,” laat de Britse blij weten. “Eerst bij de pony’s, toen bij de jeugd en nu bij de senioren.”

In deze als een basisomloop met winning round uitgeschreven finale plaatsten de beste veertien ruiters zich sowieso voor de tweede omloop, ongeacht hun resultaat in het basisparcours. Dat betekende bijvoorbeeld dat ook Hessel Hoekstra, op het WK in Herning nog reserve ruiter van het Nederlandse springteam, zich ondanks een balkje plaatste voor de tweede ronde op fouten en tijd. En aangezien alle veertien ruiters daarin weer met een schone lei startten, waren de kaarten nog lang niet geschud.

Mooie sport zo



Hoekstra bleef als eerste starter in de winning round foutloos en met zijn pas zevenjarige paard Cagaro (v. Stolzenberg) zette hij direct een hele scherpe tijd neer. Lange tijd beet de concurrentie zich erop stuk totdat de Duitser Lars Volmer met Luna Lovegood (v. Lord Pezi Junior) en Hall McAteer nóg sneller wisten te rijden. Hoekstra bleef er nuchter onder. “Tja, dit hoort erbij. Voor het publiek was het mooi dat er op het eind nog twee sneller gingen. Het was mooie sport zo.”

Over het feit dat hij als vierfouter toch nog kans had op de hoofdprijs, was hij duidelijk: “Als je nul bent in de basisomloop en je wordt er in de winning round afgereden door een vierfouter, dan is het minder mooi. Maar als je er één af hebt in de eerste ronde, dan is het wel ideaal dat je nog een keer de kans krijgt om voor de winst te kunnen rijden,” lacht Hoekstra.

Van het WK naar Jumping de Achterhoek



De ruiter uit Wierden heeft met zijn recent verkochte toppaard Icoon VDL (v. Bubalu VDL) een fantastische zomer op het allerhoogste niveau van de internationale springsport mogen beleven. Maar ook zonder Icoon blijft de talentvolle ruiter enorm gemotiveerd. “Ik heb heel veel mogen zien, heel veel ervaring op mogen doen en heel veel mogen leren tussen de grote mannen in,” blikt Hoekstra terug. “Maar de verkoop van Icoon zat er toch een keer aan te komen. Op een gegeven moment kun je geen nee meer zeggen. Het is misschien jammer dat ik niet een keer een wereldbekerwedstrijd kon rijden, maar dat hoort erbij. We hebben nieuwe paarden gekocht en dat geeft weer motivatie. Nu moet ik ervoor zorgen dat ik deze paarden weer richting dat niveau krijg.”

Een concours als Jumping de Achterhoek past dan ook precies in het schema van Hoekstra en zijn nieuwe paarden. “Ik rijd hier bijna altijd op de tweesterren ’s winters en ik vind het een heel mooi concours. Het is heel sfeervol en het is echt een internationaal concours met die lichten, de VIP-tribune en het publiek. Die volle tribunes is toch wel iets aparts. Daar krijg je motivatie van. De paarden leren hier ook veel. Het is voor hun ontwikkeling belangrijk dat ze zo’n soort entourage niet alleen op drie-, vier- en vijfsterrenniveau zien, maar ook nu al eens een keer.”

Makkelijker oplossen



Dat Hoekstra en zijn nieuwe viervoeters al goed op elkaar ingespeeld zijn, bewees hij door niet alleen derde te worden in de medium tour finale, maar ook de éénsterren Grote Prijs om de Horse Power Factory Prijs te winnen met Kalie S (Carrera VDL x Hinault). Hoekstra beaamt dat alle ervaring die hij dit jaar heeft opgedaan waarschijnlijk bijdraagt aan zijn huidige successen. “Door de hoogte en de moeilijkheid van de parcoursen die je gereden hebt, kijk je nu toch anders naar een parcours,” legt hij uit. “Het ligt natuurlijk ook echt wel aan wat voor paarden je hebt. Als je een groepje heel fijne paarden hebt, dan ga je ook beter rijden. Afgelopen zomer zat ik echt in een flow en dan lukt alles. Ik denk dat ik daar nu nog van profiteer. Door de hoge en moeilijke rondjes die ik gereden heb en door de dingen die ik gezien heb, kan ik nu toch dingen makkelijker oplossen, denk ik.”

Je leert van herhaling



Jodie Hall McAteer heeft eenzelfde soort ervaring als haar leeftijdsgenoot Hoekstra. De amazone, die getraind wordt door Ben Schröder, heeft de afgelopen twee seizoenen meegereden in de Global Champions Tour en op de vijfsterrenwedstrijden in Rotterdam, Falsterbö, Hickstead en Barcelona en heeft daar volgens eigen zeggen heel veel van geleerd. “Ik heb het gevoel dat ik nu competitief kan zijn.”

Hall McAteer reed onlangs nog de Super Finale van de Global Champions Tour in Praag, één van de grootste internationale springwedstrijden van het jaar, maar benadert Jumping de Achterhoek niet anders. “De manier waarop ik een concours beleef, is altijd hetzelfde. Dat is iets waar ik aan gewerkt heb. Je leert van herhaling. Elke keer dat ik de ring in ga, gebruik ik om te oefenen wat ik geleerd heb. Het maakt niet uit of het een tweesterren of een vijfsterren is. Ik probeer elke keer hetzelfde te rijden ook al is het een andere gelegenheid of is er meer prijzengeld. In de ring is mijn taak steeds hetzelfde. Aan het eind van de dag moet je gewoon naar binnen rijden en de hindernissen foutloos springen.”

Deze concoursen zijn erg belangrijk



Op Jumping de Achterhoek komt Hall McAteer graag. “De laatste keer dat ik hier reed, was in 2016. In 2014, 2015 en 2016 heb ik hier meegedaan aan het jeugdconcours. De atmosfeer is altijd geweldig en het is een prachtige concours om te rijden. Deze concoursen, de gezellige indoors met de fijne sfeer, zijn erg belangrijk, zeker voor ruiters die eraan zitten te komen. Er is een goed publiek en je wordt aangemoedigd. Dat motiveert je enorm als ruiter.”

Vanmiddag staat om 15.15u de tweesterren Grote Prijs op het programma.

Bron: Persbericht