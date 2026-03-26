Succesvolle ruiterwissel: Mienie Vos klasse apart met Nashville B

Ellen Liem
Nashville B, hier met Bethany Vos. Foto: Gesina Grömping / Equitaris
Door Ellen Liem

Nashville B (v. Nibelungenheld) werd de afgelopen jaren succesvol uitgebracht door Bethany Vos en zij heeft de teugels van de schimmelpony overgedragen aan haar jongere zus Mienie Vos. Die ruiterwissel heeft goed uitgepakt: op hun eerste CSI vandaag in Opglabbeek won de nieuwe combinatie de Big Tour ponyrubriek, een tweefasen over 1,20 m.

